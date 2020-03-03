13 Сентября 2020
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Общество Курганская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

Мужчине в Зауралье чтобы вступить в наследство, пришлось заплатить долги умершего отца

В Курганской области мужчина погасил кредит умершего отца, чтобы вступить в наследство.

Раньше сын жил в Зауралье, но потом уехал в другой регион. Его отец - житель Половинского района умер и оставил в наследство сыну акции, которые мужчина получить не мог. Все из-за отцовского кредита, который старик исправно платил, после его кончины остался долг в 65 тыс. руб.

"Суд постановил заменить сторону исполнительного производства и долг перешел наследнику. Мужчина, ныне проживающий в соседнем регионе, погасил задолженность в срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

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Мужчине в Зауралье чтобы вступить в наследство, пришлось заплатить долги умершего отца

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Теги: Половинский район, кредит, долг, УФССП, приставы



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