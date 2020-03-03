13 Сентября 2020
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Политика В России Москва
съезд &quot;ЕР&quot;, Ольга Баталина (2016) | Фото: nakanune.ru

Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Ольги Баталиной

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России" Ольги Баталиной. 28 февраля она была назначена заместителем министра труда и социальной защиты России.

В Госдуме Баталина два года возглавляла комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, также до 2019 года она была заместителем секретаря генсовета "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Баталина получила из рук спикера Госдумы Вячеслава Володина госнаграду за вклад в развитие парламентаризма. "Вот наградили и – в добрый путь! Пожелаю всегда демонстрировать напористость и в новой работе", - напутствовал коллегу председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Ашба.

Жириновский спросил, на каких основаниях принималось решение о переходе Баталиной в правительство. Володин ответил за Баталину, что решение принимал работодатель, в данном случае – председатель правительства. Он, при этом, вспомнил, что отношения СССР и Великобритании во время премьерства Маргарет Тетчер были не лучшими, как и России и США в бытность госсекретарем Штатов женщин.

"Она молодец и умница. Позвольте мне от лица всех женщин поздравить Ольгу", - сказала депутат Тамара Плетнева (КПРФ).

Сама Баталина поблагодарила коллег "за принципиальность и солидарность в самых главных вопросах", выразила благодарность главе комитета по соцполитике Ярославу Нилову.

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Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Ольги Баталиной

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Теги: ольга баталина, госдума, замминистра, правительство



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