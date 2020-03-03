Мэр Губкинского и ямальский депутат снялись в музыкальном клипе

Глава Губкинского Андрей Гаранин и депутат заксобрания Ямала Виктор Казарин записали песню и снялись в клипе про проект "Уютный Ямал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Губкинского.

Стать участником проекта может любой житель региона. Любой желающий до конца мая может подать свои заявки по благоустройству, проведению экологических акций, культурных мероприятий через портал "Живем на Севере" или лично в проектные офисы.

Премьера клипа состоялась в одно время с открытием таких офисов по всему округу. Сообщается, что совместный клип Казарин и Гаранин задумали еще несколько месяцев назад. Выбор музыкального жанра в пользу рэпа обусловлен тем, что этот стиль нравится и молодежи и старшему поколению.

"Теперь у проекта "Уютный Ямал" в Губкинском есть своя песня! Было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для нас в новинку, мы привыкли к более официальным вещам", - сказал Андрей Гаранин.



Виктору Казарину раньше в клипах сниматься не доводилось, поэтому, как признался сам депутат, был немного непривычно и волнительно. А вот с музыкой проблем не возникло – Виктор Казарин изучал сольфеджио.