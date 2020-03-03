Мэр Губкинского и ямальский депутат снялись в музыкальном клипе

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Вступление Андрея Гаранина в должность главы Губкинского (2018) | Фото: www.gubadm.ru

Мэр Губкинского и ямальский депутат снялись в музыкальном клипе

Глава Губкинского Андрей Гаранин и депутат заксобрания Ямала Виктор Казарин записали песню и снялись в клипе про проект "Уютный Ямал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Губкинского.

Стать участником проекта может любой житель региона. Любой желающий до конца мая может подать свои заявки по благоустройству, проведению экологических акций, культурных мероприятий через портал "Живем на Севере" или лично в проектные офисы.

Премьера клипа состоялась в одно время с открытием таких офисов по всему округу. Сообщается, что совместный клип Казарин и Гаранин задумали еще несколько месяцев назад. Выбор музыкального жанра в пользу рэпа обусловлен тем, что этот стиль нравится и молодежи и старшему поколению.

"Теперь у проекта "Уютный Ямал" в Губкинском есть своя песня! Было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для нас в новинку, мы привыкли к более официальным вещам", - сказал Андрей Гаранин.

Виктору Казарину раньше в клипах сниматься не доводилось, поэтому, как признался сам депутат, был немного непривычно и волнительно. А вот с музыкой проблем не возникло – Виктор Казарин изучал сольфеджио.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Губкинского и ямальский депутат снялись в музыкальном клипе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уютный Ямал, Виктор Казарин, Андрей Гаранин, клип



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети