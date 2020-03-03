13 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Озерска заявили, что мусорный коллапс городу не грозит

В администрации Озерска уверены, что мусорного коллапса в городе не произойдет. Власти уже обратились к первому заместителю минэкологии Челябинской области Яне Куприковой с просьбой вмешаться в эту ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Озерске директор компании "Чистый город", которая занимается вывозом мусора, обратился в прокуратуру области с просьбой принять меры реагирования к регоператору ООО "Спецсервис" из-за задержки по оплате услуг по сбору и транспортировки ТКО. Подрядчик предупредил о снятии с себя ответственности за невывоз мусора.

Как рассказал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, уже проведена встреча с регоператором ООО "Спецсервис", который подтвердил наличие задолженности сроком два месяца.

"Взаимоотношения этих двух хозяйствующих субъектов муниципалитету не подчинены, не мы определяли перевозчика и регоператора, и законодательно вмешиваться в их взаимоотношения было бы неправильно", - отметил он.

По его словам, регоператор справляется со своими обязанностями, кто будет перевозчиком ТКО, решает руководство "Спецсервиса".

"Останется "Чистый город" либо будет работать другой перевозчик. Никаких изменений не должно произойти. Я уверен, что мусорного коллапса не произойдет, точка зрения о грядущей мусорной катастрофе мягко говоря, преувеличена", - подчеркнул Иван Сбитнев.

При этом, чиновник признал, что существуют некоторые срывы по вывозу мусора с конкретных точек, но они, по его словам, чаще всего связаны с редкой поломкой техники или очередями на КПП.

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В мэрии Озерска заявили, что мусорный коллапс городу не грозит

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Теги: вывоз мусора, ТКО, регоператор, мусорный коллапс,



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