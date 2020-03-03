13 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Экстренная посадка, S7, Большое Савино, Пермь (2020) | Фото: Евгений Кузнецов

"S7" подтвердила, что её борт экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

"S7" подтвердила Накануне.RU, что во время полёта самолёта компании из Новосибирска в Москву на почту контактного центра перевозчика поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован.

"Информация передана экипажу воздушного судна. В целях обеспечения безопасности командир принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался пермский. Самолёт благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия", - уточнили в "S7".

Пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов сообщил Накануне.RU, что на борту находись 114 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение. Экстренные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности. После успешной посадки пассажиры и члена экипажа были доставлены в аэровокзал аэропорта Перми", - уточнил он.

По факту случившегося проводится проверка, причины выясняются.

"Аэропорт работает в штатном режиме, регулярные рейсы обслуживаются по расписанию", - уточнил он.

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"S7" подтвердила, что её борт экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

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Теги: S7, самолёт, Новосибирск - Москва



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