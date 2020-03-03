13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

В Екатеринбурге судят убийцу пенсионерки, найти которую удалось через СМИ

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела 30-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти пенсионерке. Найти злоумышленницу удалось при помощи журналистов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 20 августа прошлого года на крыльце магазина по улице Билимбаевская: некая женщина вступила в словесный конфликт с бабушкой 1937 года рождения и с силой толкнула старушку с крыльца. В результате пожилая женщина упала на асфальт и получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой умерла в больнице.

Убийство пенсионерки, следственный эксперимент(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Фото со следственного эксперимента

По "горячим следам" установить личность женщины, причастной к трагедии, не удалось. Тогда следователи обратились в средства массовой информации, опубликовав видеозапись с подозреваемой. В итоге одна из жительниц Екатеринбурга увидела новость об этом в СМИ. Оказалось, что она лично знакома с разыскиваемой, после чего сообщила данные о ней правоохранителям.

Когда следователи нагрянули к указанной женщине, та призналась, что это именно она толкнула пенсионерку. Впоследствии это же подтвердили и очевидцы случившегося.

Сейчас расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в суд.

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В Екатеринбурге судят убийцу пенсионерки, найти которую удалось через СМИ

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Теги: пенсионерка, суд, дело, СМИ, Екатеринбург



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