По делу Магомедовых заочно арестованы граждане Украины и Польши

Суд в Москве заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и украинца Сергея Ткаченко. Им предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Сельвесюк и Ткаченко обвиняются в участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, а также в особо крупном присвоении денежных средств. Оба они объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Как полагает следствие, украинец и поляк проходят по эпизоду "дела Магомедовых" о хищении денежных средств АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) при поставках украинского зерна в 2012-2013 годах. Общая сумма ущерба от их действий составляет $20 млн 250 тыс.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела. На счета "Суммы" ранее также был наложен арест. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах совладельцев группы, их автомобили и недвижимость.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.