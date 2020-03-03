43% опрошенных в УрФО хотели бы стать членами местных общественных палат

Общественная палата (ОП) РФ провела интернет-опрос 402 народных экспертов - жителей Уральского федерального округа. Он был посвящен работе муниципальных общественных палат и советов. Что думают и чего ожидают от них жители региона, будет рассмотрено на форуме "Сообщество", проходящем 3-4 марта в Кургане, сообщается на сайте ОП РФ.

Приглашение принять участие в опросе получили более 20 тыс. интернет-пользователей из УрФО. На приглашение стать народными экспертами активнее всего отреагировали жители Ханты-Мансийского АО, где проживают более 50% участников опроса. Средний возраст респондентов составил чуть более 40 лет.

89% респондентов ответили, что знают о том, что в их регионе работают муниципальные общественные палаты и советы. 43% опрошенных хотели бы стать их членами. Это гораздо меньше, чем в Северо-Кавказском (70%) и Дальневосточном (66%) федеральном округах.

Жители Урала больше всего хотят, чтобы муниципальные общественные палаты занимались общественным контролем (это вариант назвали 54% опрошенных), социально-экономическим развитием городов и районов (46%), работой с молодежью и развитием добровольчества, проектами в сфере здравоохранения, а также в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства (все - по 40%).

Более 37% признались, что не знают, каким образом формируется состав муниципальной общественной палаты или совета. При этом 69% считают, что членов палаты должны избирать жители, 25% - утверждать глава администрации, 23% - депутаты.

Что касается мнения об их деятельности, то 38% считают, что палаты занимаются разработкой и реализацией полезных социальных проектов и обобщением нужд и запросов местных жителей, общественным контролем за работой социальной сферы (34%) и иных отраслей (30%). Только 8% уральцев считают, что муниципальные общественные палаты и советы занимаются пиаром местной власти. Интересно, что на Дальнем Востоке так считают 20%.

17% уральцев не знают, чем занимаются местные общественные палаты.

