13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Чиновники Екатеринбурга убеждены, что "итальянский" "Иннопром" в этом году не сорвется

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка убеждена, что никакие значимые международные мероприятия в Екатеринбурге не сорвутся из-за коронавируса.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по ее словам, нет поводов сомневаться и в том, что как обычно пройдет "Иннопром", партнером которого в этом году выступает Италия. Екатерина Куземка считает, что эпидемия в Европе к этому времени пойдет на спад.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил Накануне.RU, что пик подтвержденного коронавируса в России придется на конец апреля - начало мая.

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Чиновники Екатеринбурга убеждены, что "итальянский" "Иннопром" в этом году не сорвется

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Теги: Екатерина Куземка, коронавирус, Иннопром



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