Чиновники Екатеринбурга убеждены, что "итальянский" "Иннопром" в этом году не сорвется

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка убеждена, что никакие значимые международные мероприятия в Екатеринбурге не сорвутся из-за коронавируса.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по ее словам, нет поводов сомневаться и в том, что как обычно пройдет "Иннопром", партнером которого в этом году выступает Италия. Екатерина Куземка считает, что эпидемия в Европе к этому времени пойдет на спад.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил Накануне.RU, что пик подтвержденного коронавируса в России придется на конец апреля - начало мая.