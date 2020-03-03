13 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Вадим Шумков (2020) | Фото: Накануне.RU

"Накопленный багаж деградации". Шумков по итогам форума "Сообщество" прокомментировал ситуацию в ЖКХ региона

В Кургане проходит форум Общественной палаты РФ под названием "Сообщество". Губернатор Курганской области по итогам основной части мероприятия отметил, что ему понравилось в беседе с общественниками, передает корреспондент Накануне.RU.

"Непредвзятость, простота в общении, и переход от позиции, когда кто-то кого-то атакует к позиции договоренностей. То есть понимание - что возможно, а что невозможно здесь и сейчас", - сказал губернатор Курганской области.

На вопрос челябинского корреспондента о том, что в сфере ЖКХ Зауралья есть немало проблем, и руководство за это якобы постоянно ругают, глава Курганской области ответил:

"Нас не ругают, мы не дети. Это все накопленный багаж деградации за последние 30 лет. Полное понимание есть в том, о чем мы сегодня договариваемся. И в части работы управляющих компаний, и в части аварийного жилья. Необходимо договориться о том, что все будут честны", - сказал Вадим Шумков.

Вадим Шумков(2020)|Фото: Накануне.RU

Накануне председатель комиссии ЖКХ ОП РФ Игорь Шпектор проехал по Кургану в сопровождении чиновников и посмотрел несколько объектов. В частности, дома для переселения из аварийного жилья, станцию очистки водопроводной воды, Шуховский полигон, канализационно-очистные сооружения. В ходе их осмотра общественник отметил, что сам долгое время руководил такими объектами. Главный вопрос, который обсудил Шпектор с сотрудниками очистных - это необходимость модернизации оборудования. Он отметил, что Курганская область самостоятельно не справится с этой задачей и здесь обязательно нужны федеральные средства.

"Нужно делать реконструкцию. Я понимаю, что бюджет Курганской области - один из самых низких в России, и поэтому говорить о необходимости финансирования губернатору - это нереально. Реконструкция - это не менее 200 млн руб.", - отметил Шпектор.

Вадим Шумков, форум "Сообщество"(2020)|Фото: Накануне.RU

Форум "Сообщество", который проходит в эти дни в Кургане - это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.

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"Накопленный багаж деградации". Шумков по итогам форума "Сообщество" прокомментировал ситуацию в ЖКХ региона

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Курган, форум, Сообщество, Вадим Шумков, ЖКХ, аварийное жилье, Игорь Шпектор



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