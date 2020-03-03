13 Сентября 2020
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Общество
марлевая повязка, маска (2016) | Фото: myslo.ru

Вице-мэр Екатеринбурга осудила бизнес за попытки нажиться на медицинских масках на фоне угрозы коронавируса

Вице-мэр Екатеринбурга осудила то, что бизнесмены пытаются нажиться на медицинских масках на фоне угрозы коронавируса. Екатерина Куземка заявила о взвинчивании цен на маски со стороны предпринимателей города.

Отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, чиновница осудила данные спекуляции.

"Те маски, которые стоили по 2 рубля, теперь продаются по 20 рублей и более. Мы решили помочь китайскому городу Гуанчжоу. Это наш город-побратим. Даже наши бабушки несут маски", - отметила Кузёмка.

Напомним, ранее появилась информация, что дефицит масок в аптеках Екатеринбурга вызван тем, что завод, обеспечивающий регион этой продукцией, все запасы отправил в Китай. Эту информацию отрицали фармацевты и производитель, однако факт отсутствия в продаже средств защиты сомнений не вызывал.

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Вице-мэр Екатеринбурга осудила бизнес за попытки нажиться на медицинских масках на фоне угрозы коронавируса

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