Власти Екатеринбурга заявили о снятии карантина в санатории "Бодрость"

В Екатеринбурге сняли карантин по короновирусу в санатории "Бодрость". Об этом рассказал глава управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов. Как передает корреспондент Накануне.RU, случаев заболевания среди граждан КНР не выявлено.

"Задача по размещению обсерватора выполнена. Все работы проведены в срок. Граждане прошли четырехкратное обследование на коронавирус. У всех отрицательные показатели. Все отпущены из санатория "Бодрость". Даже нет ОРВИ. Все граждане, прибывшие из КНР, имеют отрицательные показатели", - заключил Демидов.

Напомним, в начале февраля на базе данного санатория была создана площадка для наблюдения за китайцами, у которых может быть коронавирус. Тогда сообщалось, что постояльцам "Бодрости" вернут деньги за незавершенное лечение.