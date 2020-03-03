Адвокат Шамсутдинова назвал "вбросом" информацию о готовности психолого-психиатрической экспертизы

Адвокаты Рамиля Шамсутдинова не подтвердили информацию о готовности психолого-психиатрической экспертизы, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал защитник забайкальского стрелка Руслан Нагиев в своем Instagram.

"Считаем что это информационный "вброс", либо, что более вероятно, несанкционированное вмешательство в ход расследования.

Это что за "источник, знакомый с материалами дела" такой? Еще даже следователь и мы не знаем ответы на поставленные нами перед экспертами вопросы, а кто-то, не имеющий официального доступа к делу, уже знает. И что значит "признан вменяемым", в его вменяемости никто не сомневается. Мы и не оспариваем его вменяемость. Экспертам предстоит ответить на другие, более значимые вопросы. Почему этот анонимный источник не дает ответы на них?", - высказался он.

Отметим, что накануне ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что Рамиль Шамсутдинов вменяем.

"В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО "Бутырка", где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвиняемого в издевательствах над тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тысячам штрафа.