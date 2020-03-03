В "Шереметьево" экстренно приземлился вылетевший в Цюрих самолет

Самолет Boeing 737-800 рейса Москва - Цюрих экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево".

На борту сработал датчик отказа управления закрылками, передает "Интерфакс".

Сообщалось, что самолет после вылета развернулся в районе Волоколамска. На борту лайнера находились 70 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее сегодня в пермском аэропорту "Большое Савино" приземлился самолет авиакомпании "S7", летевший из Новосибирска в Москву. Лайнер, пролетая над Прикамьем, подал сигнал бедствия. В аэропорт прибыли экстренные службы.

Утром сообщалось, что в аэропорту Хабаровска совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом Владивосток – Москва, из-за сообщения о бомбе.