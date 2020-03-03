В Екатеринбурге мать пыталась устроить дочь-первоклассницу в гимназию по фиктивной прописке

В Екатеринбурге после использования поддельного документа для зачисления ребенка в первый класс возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, нарушение было обнаружено в МАОУ "Гимназия №120": в феврале этого года мать ребенка с целью зачисления своей дочери в первый класс на 2020/21 учебный год предоставила свидетельство о регистрации девочки в жилом помещении на территории Ленинского района. Однако в надзорном ведомстве выяснили, что по адресу, в котором якобы зарегистрирован ребенок, сведения о регистрации каких-либо людей отсутствуют.

Против матери будущей школьницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале после вмешательства прокуратуры девочке вернули отчество, которое незаконно изменила ее мать.