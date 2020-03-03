13 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Алла, маска, коронавирус (2020) | Фото: Instagram

Google, Twitter и другие техгиганты разрешили сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Технологические гиганты вроде Google, Twitter и Coinbase отсылают сотрудников работать из дома – из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Так, в европейской штаб-квартире Google в Дублине (Ирландия) во вторник всех отправили по домам (а это 8 тыс. сотрудников) после того, как один из работников сообщил о симптомах ОРВИ, пишет Business Insider.

В Google сообщили, что решили высадить сотрудников на карантин в соответствии с рекомендациями медицинских экспертов.  

Испуг Google можно понять: на прошлой неделе у одного из сотрудников компании в швейцарском Цюрихе коронавирус подтвердился.

Twitter выпустил рекомендацию для своих сотрудников по всему миру (около 5 тыс. человек) работать из дома. Также компания отказалась от всех не слишком важных командировок для своих работников, даже глава корпорации Джек Дорси отказался от участия в конференции SXSW в Остине (Техас, США).

Другие компании Кремниевой долины тоже близки к принятию подобных мер. Так, в Facebook попросили сотрудников пока не приводить на работу гостей, а в Amazon пока не проводят собеседования о приеме на работу.

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Google, Twitter и другие техгиганты разрешили сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

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Теги: Google, Twitter, работа из дома, удаленная работа, коронавирус, covid-19



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