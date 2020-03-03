"Пассажиры эвакуированы, самолёт обследуют". В пермском аэропорту осматривают экстренно севший борт "S7"

В пермском аэропорту "Большое Савино" начался осмотр самолёта "S7", который экстренно сел в аэрогавани, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности каяа.

"В 12.53 в аэропорту Перми по запросу экипажа совершил посадку самолёт "Airbus-A320" авиакомпании "S7", летевший из Новосибирска в Москву. Пассажиры эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. После проверки воздушного судна и пассажиров рейс будет продолжен", - сообщили в министерстве.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщил, что причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о заложенной на борту бомбе.