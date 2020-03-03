На Южном Урале снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, но в девяти муниципалитетах эпидпорог превышен

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области находится ниже эпидемического порога на 4%. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация по гриппу и ОРВИ в Челябинской области чисто статистически можно оценивать, как благополучную. Мы перешли эпидемический порог и уровень заболеваемости находится на уровне ниже эпидемического порога на 4%", - рассказала она.

Так, в регионе за прошлую неделю зарегистрировано 26 тыс. 632 случая ОРВИ и гриппа. Показатель ниже уровня прошлой недели на 22%. Снижение отмечено по всем возрастным группам. В Челябинске за прошлую неделю зарегистрировано 12 тыс. 91 случай ОРВИ и гриппа. Показатель ниже прошлой недели на 16%. В целом уровень заболеваемости опустился на пороговый.

Однако в регионе есть девять территорий, где уровень заболеваемости превышает эпидпорог. Например, в Троицком, Октябрьском и Кунашакском районах.

"Вчера на заседании штаба это не позволило нам снять действия комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на территории региона. Все мероприятия продолжаются в полном объеме", - отметила Лучинина.

Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В.

"У нас явно сменился возбудитель. На первое место вышел вирус гриппа В. Он значительно преобладает среди гриппозных вирусов, практически 70% в структуре занимает этот вирус. Хотя до прошлой недели у нас лидировал вирус А1 патогенный", - подчеркнула она.

Специалисты считают, что праздничные выходные сыграют свою роль в снижении заболеваемости.

"Такой уровень на грани эпидимелогичесеого порога у нас еще какое-то время сохранится. До наступления теплых дней обычно у нас вирус продолжает циркулировать. Расслабляться ещё рано", - добавила Светлана Лучинина.