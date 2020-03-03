В Новосибирске из-за коронавируса может подорожать проезд в маршрутках

В Новосибирске владельцы автотранспортных предприятий, обслуживающих городские маршруты, не исключают роста стоимости проезда. Так, telegram-канал "Подъем" сообщает, ссылаясь на владельца "ГАЗелей" на маршрутах №20 и 55 Михаила Большова, что в регионе сейчас недостаток китайских запчастей: их поставки в автомагазины прекратились, так как граница с КНР закрыта из-за вспышки инфекции.

По его словам, поломки у маршруток случаются часто, а затраты на ремонт увеличиваются, поэтому часть издержек будет переложена на пассажиров.

"Даже завод ГАЗ выпускает не все детали. Им невыгодно. Производить в Китае дешевле. Запчасти — китайский ширпотреб и быстро выходят из строя. Коленвал, например, может сломаться пополам. Раньше он стоил 10 тысяч рублей, а сейчас 22 тысячи. Расходы могут лечь на потребителей.

Думаю, в ближайшие дней десять новосибирские перевозчики задумаются о повышении тарифа. Я сам планирую повышать. По суммам еще не решил, но информацию для пассажиров опубликую заранее".

Ранее Большов опубликовал видео из гаража на YouTube, в котором заявил, что "завод "ГАЗ" стоит третий месяц и не выпускает ничего".

Между тем, как пишет РИА Новости, Дерипаска из-за угрозы новых санкций приступил к распродаже активов "Группы "ГАЗ". Если в конце марта полный пакет ограничений вступит в силу, компания просто обанкротится, заявлял бизнесмен ранее. ГАЗ очень сильно зависит от импортных комплектующих. В "Газели Next" это передний бампер от Magna, чешские ручки дверей, немецкие электрические стеклоподъемники, кресло от германской Isri, подушки безопасности от японской Takata, блок управления от Delphi, шкала приборов от американской Visteon, тормозные диски от корейской Mondo.