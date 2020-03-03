В Новосибирске из-за коронавируса может подорожать проезд в маршрутках

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО В России За рубежом
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Новосибирске из-за коронавируса может подорожать проезд в маршрутках

В Новосибирске владельцы автотранспортных предприятий, обслуживающих городские маршруты, не исключают роста стоимости проезда. Так, telegram-канал "Подъем" сообщает, ссылаясь на владельца "ГАЗелей" на маршрутах №20 и 55 Михаила Большова, что в регионе сейчас недостаток  китайских запчастей: их поставки в автомагазины прекратились, так как граница с КНР закрыта из-за вспышки инфекции.

По его словам, поломки у маршруток случаются часто, а затраты на ремонт увеличиваются, поэтому часть издержек будет переложена на пассажиров.

"Даже завод ГАЗ выпускает не все детали. Им невыгодно. Производить в Китае дешевле. Запчасти — китайский ширпотреб и быстро выходят из строя. Коленвал, например, может сломаться пополам. Раньше он стоил 10 тысяч рублей, а сейчас 22 тысячи. Расходы могут лечь на потребителей.

Думаю, в ближайшие дней десять новосибирские перевозчики задумаются о повышении тарифа. Я сам планирую повышать. По суммам еще не решил, но информацию для пассажиров опубликую заранее".

Ранее Большов опубликовал видео из гаража на YouTube, в котором заявил, что "завод "ГАЗ" стоит третий месяц и не выпускает ничего".

Между тем, как пишет РИА Новости, Дерипаска из-за угрозы новых санкций приступил к распродаже активов "Группы "ГАЗ". Если в конце марта полный пакет ограничений вступит в силу, компания просто обанкротится, заявлял бизнесмен ранее. ГАЗ очень сильно зависит от импортных комплектующих. В "Газели Next" это передний бампер от Magna, чешские ручки дверей, немецкие электрические стеклоподъемники, кресло от германской Isri, подушки безопасности от японской Takata, блок управления от Delphi, шкала приборов от американской Visteon, тормозные диски от корейской Mondo.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Новосибирске из-за коронавируса может подорожать проезд в маршрутках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: группа газ, коронавирус, запчасти, проезд, новосибирск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети