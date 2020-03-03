13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
нижневартовск, схема озеленения, проект (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

НКО Екатеринбурга поборются за право потратить бюджетные деньги

Некоммерческие организации Уральской столицы смогут побороться за право получить грант на реализацию социально значимых проектов. Инициатором идеи выступил глава города Александр Высокинский. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, целью властей является определение лучших социальных программ, на которые и будут выделены субсидии. Для этого привлечены организации, занимающиеся реализацией важных и полезных для городских жителей проектов.

28 февраля 2020 г. Александр Высокинский подписал постановление и уже в I-II квартале текущего года комиссией администрации Екатеринбурга будет проводиться конкурсный отбор. Одними из главных критериев послужит то, насколько важен данный проект для города и его жителей и имеется ли у организации достаточный опыт для его реализации.

Направ ление

Предельный размер субсидии

на один проект,

тыс. руб.

Минимальное количество проектов,

на реализацию которых может быть предоставлена субсидия, ед.

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург"

150

3

Создание условий для организации досуга
и проведение культурно-досуговых мероприятий
для людей пожилого возраста, поддержка ветеранского движения

200

12

Увековечение памяти жертв политических репрессий

200

1

Поддержка социальной активности женщин
и женского движения

100

1

Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, проведение мероприятий

по противодействию экстремизму

100

3

Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан

100

7

Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления

100

7

Социальная адаптация инвалидов и их семей

100

2

Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни

60

3

Всего в рамках первого конкурса будет распределено 5 млн 230 тыс. руб. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с информационной картой организации и проекта, сметой расходов на реализацию проекта, заверенную копию устава организации-заявителя и документы, подтверждающие полномочия руководителя организации-заявителя. С заявкой нужно обратиться в департамент общественных связей администрации города со вторника по четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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НКО Екатеринбурга поборются за право потратить бюджетные деньги

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