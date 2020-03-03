13 Сентября 2020
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МОО &quot;Первоуральское городское общество защиты животных&quot; (2020) | Фото: Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура

Прокуратура нашла массу нарушений в Первоуральском обществе защиты животных

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с ветеринарами проверила Первоуральское городское общество защиты животных. Обнаружена масса нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, зоозащитная организация занимается содержанием отловленных по муниципальным контрактам беспризорных собак, а также прочих бездомных животных. Проверка показала, что в помещении ее медицинского блока допущено нарушение ветеринарно-санитарных правил. По данным прокуратуры, речь идет ненадлежащем хранении лекарств для ветеринарного применения, а также отсутствии утвержденного порядка утилизации лекарственных средств и журнала температурного хранения препаратов.

МОО "Первоуральское городское общество защиты животных"(2020)|Фото: Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура

Кроме этого, медицинский блок не был оборудован ненадлежащим образом, не обеспечена необходимая асептика. В адрес МОО "Первоуральское общество защиты животных" прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Также поставлен вопрос о возбуждении административного дела.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году представители фонда "Зоозащита" обнаружили "концлагерь для собак" в другом уральском городе - Камышлове.

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Прокуратура нашла массу нарушений в Первоуральском обществе защиты животных

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Теги: прокуратура, собаки, зоозащитники, нарушения, Первоуральск



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