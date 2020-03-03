Срочник, издевавшийся над Шамсутдиновым, получил условный срок

Обвиняемого в издевательствах над тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тысячам штрафа.

Прокуроры настаивали на 2 годах и штрафе. Адвокаты просили учесть 500 рублей и извинения, которые Руслан Мухатов принес рядовым после издевательств.

Сам подсудимый вину признал, но просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы, сообщает Mash.

Как сообщалось, прокурор просил реального срока для Мухатова, обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами. Они проходили службу в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.