В Рослесхозе назвали регионы, где леса загорятся уже в апреле

Тыва, Иркутская область, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению лесных пожаров уже в апреле, заявили в Рослесхозе.

Глава ведомства Сергей Аноприенко сообщил, что сейчас составляется предварительный прогноз по пожарной опасности в российских лесах.

Он добавил, что по прогнозам предстоящий пожароопасный сезон обещает быть сложным. Парашютисты-десантники начали подготовку на две недели раньше обычного, передает РИА Новости.

В прошлом году Россия серьезно пострадала от лесных пожаров, которые также не обошлись без человеческих жертв. Потушить их полностью удалось только к концу сентября, когда в некоторых регионах страны уже установился снежный покров.

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет усовершенствовать систему лесоохраны, чтобы ситуация не повторилась следующим летом. Функцию защиты леса вернут на федеральный уровень, уточнил он.