Назначена дата оглашения решения по делу невменяемой няни из Заводоуковска, которой вменяют расправу над ребёнком

В Заводоуковском районном суде прошло предпоследнее заседание по делу няни Виктории Айметдиновой. На закрытом процессе состоялись прения сторон, сообщили Накануне.RU в инстанции.

На прошлой встрече после прозвучавших слов о предварительных сроках лечения подсудимая расплакалась и стала просить прощения у родителей погибшего. Девушка раскаивалась в том, что "совершила непоправимое". Отец погибшего Игорь Гафнер сообщил тогда журналисту Накануне.RU, что слушание дела перенесли на 3 марта в связи с ходатайством со стороны обвинения.

"Оно попросило прощения со слезами на глазах и моей жене стало плохо. Мы вызвали скорую, дали жене успокоительное и попросили суд перенести заседание", - сказал тогда Гафнер.

В 10.00 17 марта Айметдиновой предоставят последнее слово, после которого суд вынесет решение по громкому делу.

Напомним, в сентябре прошлого года девушка в качестве няни приглядывала за пятимесячным ребенком. Около полудня она собрала мальчика на прогулку и ушла в лес, где и убила несовершеннолетнего. Девушке поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. По результатам экспертизы, подсудимая представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.