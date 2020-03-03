Челябинский облсуд оставил в силе штраф экс-директору Агентства международного сотрудничества

Челябинский областной суд оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда, которым уголовное дело в отношении экс-руководителя агентства международного сотрудничества региона Ольги Алейниковой прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы адвоката одного из лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изложенные в апелляционной жалобе, и исключил указание на персональные данные двух подсудимых, уголовные дела которых рассматриваются в Центральном районном суде Челябинска. Постановление вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Действия Алейниковой были квалифицированы как злоупотребление полномочиями. Судом было установлено, что Алейникова допустила неэффективное использование денежных средств организации. В результате ее действий стало возможным хищение со счета агентства международного сотрудничества свыше 33 млн руб., выделенных на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Напомним, 18 февраля в Центральном районном суде Челябинска стартовал процесс по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального района, директора группы компаний "Элефант" Михаила Смирнова.