13 Сентября 2020
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Экономика В России
Алексей Кудрин (2019) | Фото: duma.gov.ru

Кудрин назвал излишне оптимистичными прогнозы экономического роста 2-3%

Счетная палата (СП) считает, что прогноз экономического роста, который заложило Правительство в законопроект о поправках в бюджет на 2020-2022 гг., является слишком оптимистичным. Об этом сказал глава СП Алексей Кудрин на расширенном заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщается на сайте СП.

Правительство ожидает рост 1,9% в 2020 году и прогнозирует рост более 3% в следующие два года.

Кудрин сказал, что есть неопределенные последствия, связанные с коронавирусом, хотя прогнозируемые темпы роста на 2021-2022 гг. пока остаются выше 3%.

Как сообщало Накануне.RU, Кудрин также отметил, что меры социальной поддержки, озвученные в президентском послании, требуют постоянного финансирования, а источник - временный.

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Кудрин назвал излишне оптимистичными прогнозы экономического роста 2-3%

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Теги: счетная палата, Алексей Кудрин, экономический рост



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