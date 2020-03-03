Кудрин назвал излишне оптимистичными прогнозы экономического роста 2-3%

Счетная палата (СП) считает, что прогноз экономического роста, который заложило Правительство в законопроект о поправках в бюджет на 2020-2022 гг., является слишком оптимистичным. Об этом сказал глава СП Алексей Кудрин на расширенном заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщается на сайте СП.

Правительство ожидает рост 1,9% в 2020 году и прогнозирует рост более 3% в следующие два года.

Кудрин сказал, что есть неопределенные последствия, связанные с коронавирусом, хотя прогнозируемые темпы роста на 2021-2022 гг. пока остаются выше 3%.

Как сообщало Накануне.RU, Кудрин также отметил, что меры социальной поддержки, озвученные в президентском послании, требуют постоянного финансирования, а источник - временный.