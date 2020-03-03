Тест Папы Римского на коронавирус дал отрицательный результат – итальянские СМИ

Итальянские СМИ сообщили, что тест 83-летнего Папы Римского Франциска на коронавирус COVID-19 оказался отрицательным. Об этом, в частности, пишет газета Il Messaggero. Впрочем, пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни не стал комментировать эту информацию. Ранее в прессе появлялись сообщения о заражении понтифика, но представитель Римской католической церкви опровергал их.

На прошлой неделе стало известно, что Папа Римский заболел, сообщалось, что у него наблюдаются симптомы ОРВИ. Из-за этого впервые за все время пребывания Франциска во главе католиков было отменено его участие в запланированных встречах и церковных службах.

Недугу Папы Римского предшествовало его продолжительное общение с паствой в пепельную среду, знаменующую у католиков начало поста. Отмечается, что понтифик проигнорировал меры безопасности и раздавал благословения без медицинской маски. Стоит отметить, что Франциск находится в группе риска – чаще всего коронавирусом заболевают люди преклонного возраста, смертность среди них тоже выше.

Италия сейчас охвачена вспышкой коронавируса. Она входит в тройку стран, где заболевание получило наибольшее распространение.