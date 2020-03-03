13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Администрация города Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле началась расчистка территории для строительства моста через городской пруд

В Нижнем Тагиле началось строительство моста через городской пруд.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, субподрядчик - муниципальное предприятие "Тагилдорстрой" - уже "зашел" на площадку. По словам его директора Игоря Васильева, все достигнутые договоренности с генеральным подрядчиком, которым является компания "АльмакорГруп", официально подтверждены.

Специалисты приступили к расчистке территории, ведущей к месту будущего мостового перехода со стороны Гальяно-Горбуновского массива. "Тагилдорстрою" предстоит заниматься комплексным обустройством подъездов и подходов к мосту, прокладкой сопутствующей инженерной инфраструктуры, в том числе строительством ливневой канализации и соответствующих очистных сооружений, а также благоустройством территории. Общая протяженность участков подъездных дорог к мосту превысит 2,5 километра.

Как отметили в мэрии, предполагается, что кроме "Тагилдорстроя" в реализации проекта будут задействованы и другие местные предприятия.

Напомним, контракт на строительство моста через Тагильский пруд был официально заключен в середине января, его стоимость составила около 4 млрд рублей. А в начале февраля была подписана дорожная карта по строительству.

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В Нижнем Тагиле началась расчистка территории для строительства моста через городской пруд

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Теги: пруд, мост, строительство, Нижний Тагил, начало



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