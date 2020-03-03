В Пыть-Яхе спикера гордумы исключили из партии "Единая Россия"

Политсовет "Единой России" Пыть-Яха исключил из партии председателя городской думы Олега Шевченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 2 марта. Информация об этом появилась в группе "Пыть-Ях Онлайн" Основанием для его принятия стали якобы выявленные нарушения при начислении надбавки за работу в выходные дни самому себе и своему заместителю Алексею Бятикову, которого также пытались исключить из партии. Однако поскольку большинство было против - Бятиков остается членом "Единой России".

Отметим, что 27 января 2020 г. на сайте думы был размещен проект решения о досрочном прекращении полномочий Олега Шевченко как спикера думы "в связи с утратой доверия" и об избрании нового председателя.

Официальных комментариев ни по проектам о снятии Шевченко с поста спикера, ни об его исключении из партии пока нет. В региональном отделении "Единой России" от комментариев отказались, и посоветовали обратиться в местное отделение партии, в котором также заявили, что пока не могут комментировать информацию, поскольку нет подписи секретаря.

В думе города также уклонились от каких-либо пояснений. Связаться с самим Олегом Шевченко не удалось.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" ситуацию прокомментировал заместитель спикера Алексей Бятиков. Ситуацию с премиями он назвал "травлей".

"На днях в СМИ нашего региона появились материалы, что я получал многомиллионные премии за работу в выходные. В СМИ появляются сюжеты, видеоролики, статьи о присвоении денег. Всех, кто затеял эту травлю, спешу разочаровать: многомиллионных премий за выходные дни нет, о чем есть документы, подтверждающие это. Да, в 2017 г. я работал в выходные восемь раз и мне начислили 73 тыс. руб. Я работал в выходные и в 2018 г. – и за весь год получил 89 тыс. руб. Уважаемые журналисты, где тут миллионы?!" - обратился он на своей странице в "ВК".

Вице-спикер также сообщил, что в ситуацию вмешался следственный комитет и провел проверку, по итогам которой принял решение отказать в возбуждении уголовного дела.

"В ходе проведения проверки… работу в выходные и праздничные дни, наличие каких-либо нарушений не установлено… не имеется признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 285-286 УК РФ" и постановил: "Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Бятикова А.А. … в связи с отсутствием в его действиях признаков преступлений…", - цитирует Бятиков ответ СКР.