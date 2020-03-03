В Иране на телебашню "надели" гигантскую медицинскую маску

Известный иранский специалист по компьютерным спецэффектам и визуализатор Хамид Ибрагимния (Hamid Ebrahimnia) опубликовал свою новую работу, посвященную борьбе его страны (да и всего мира) с коронавирусом COVID-19.

На видео два вертолета надевают огромную медицинскую маску, ставшую символом борьбы с коронавирусом, на знаменитую башню Бордже Милад, расположенную в Тегеране.

"Мы победим коронавирус. Эта моя символичная работа показывает коллективную волю в моем родном городе, направленную против болезни. И почитайте полезные инструкции от ВОЗ, чтобы защитить себя", - пишет дизайнер.

В комментариях многие благодарят дизайнера за привлечение внимания к проблеме, а жители других стран, где тоже зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, просят Хамида "надеть" маски и на башни в их городах.

Иран сейчас находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом – их насчитывается 1501, 61 человек в этой стране погиб, 291 – полностью выздоровел.