Украина запустила канал "Дом" для ДНР и ЛНР

С 1 марта начал работу украинский телеканал "Дом" для вещания на ДНР и ЛНР. Идею такого канала на русском языке еще перед приходом к власти озвучивал президент Владимир Зеленский. По его словам, таким образом он собирается информационно воевать против Донбасса.

Презентации канала состоялась в Киеве. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вещание будет на русском языке и мове. У канала есть три корпункта рядом с ДНР и ЛНР, но журналистов направлять в республики не будут.

Ранее политолог Михаил Чаплыга высказывал мнение, что на самом деле под предлогом вещания на ДНР и ЛНР Зеленский хочет запустить канал "за себя", просто начинают с Донбасса, а потом распространят на юго-восточные области нынешней Украины, где поддержка Зеленского на выборах была наибольшей.

Напомним, на презентации канала советник Зеленского Никита Потураев заявил, что сожалеет, что Украина не может сбросить атомную бомбу на Москву.