13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Екатерина Куземка (2020) | Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Куземка вышла на работу после итальянского вояжа - вопреки Володину

Заместитель мэра Екатеринбурга Екатерина Куземка не стала уходить на карантин после приезда из Италии. Отметим, что ранее спикер гордумы Игорь Володин заявил о необходимости всем чиновникам, побывавшим в поездке, уйти на карантин.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня Куземка устроила брифинг для журналистов. При этом начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов заявил о том, что Куземка не болеет коронавирусом и все анализы показали отрицательный результат.

Сама вице-мэр рассказала, что все анализы сдала бесплатно в больнице №40, результаты получила в течение дня. По ее словам, она уговаривала сотрудников учреждения сделать все срочно, чтобы ее не уволили за прогул. "А Киселева не уволили. Он договорился", - рассмеялась Куземка.

Анализ на коронавирус Екатерины Куземки(2020)|Фото: Накануне.RU

"Благодарна тому, что в Екатеринбурге нет истерии насчет коронавируса. Есть масса вбросов насчет коронавируса. В частности, что в Москве якобы заболели 20 тыс. человек. Кстати, в аэропорту Кольцово будет оборудована комната, где сразу будут осматривать всех на коронавирус", - отметила вице-мэр.

Екатерина Куземка(2020)|Фото: Накануне.RU

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Вице-мэр Екатеринбурга Куземка вышла на работу после итальянского вояжа - вопреки Володину

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Теги: Екатерина Куземка, Игорь Володин, коронавирус



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