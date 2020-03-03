В Белоруссии опровергли появившуюся в российских СМИ информацию о "первых смертях" от коронавируса

Минздрав Белоруссии опроверг информацию о погибших от коронавируса в республике.

О том, что первые смерти от коронавируса "зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии" сообщил Первый канал.

В Белоруссии зарегистрированы три случая инфицирования, у зараженных выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса COVID-19, сообщил Минздрав.

Минск намерен принять меры реагирования по линии белорусского МИД "в связи с распространением фейковой информации", пишет "Интерфакс".

Напомним, о первом случае заражения COVID-19 в Белоруссии стало известно 28 февраля. По сообщениям СМИ, заболевшим оказался гражданин Ирана, прилетевший в Минск из Баку.

В Иране, напомним, сейчас одна из самых сложных обстановок в мире по коронавирусу.