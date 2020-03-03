Жительницу Нефтеюганска переселят из жилого дома, признанного аварийным семь лет назад

Власти Нефтеюганска должны переселить жительницу дома, который признан аварийным ещё семь лет назад, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Ранее она обратилась в надзорное ведомство. Здание в июне 2013 г. признано аварийным и подлежащим сносу. Однако мэрия не предоставила пострадавшей квартиру по договору социального найма, а расселить дом собиралась до 31 декабря 2020 гг. При этом жить там опасно.

Прокурор Нефтеюганска подал в суд и потребовал дать заявительнице новую квартиру. Иск удовлетворён.