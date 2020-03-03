Советник Зеленского призвал сбросить на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от правящей партии "Слуга народа" и советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что сожалеет, что Украина не может сбросить атомную бомбу на Москву. Об этом он заявил во время презентации телеканала для жителей ДНР и ЛНР.

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"Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Потураев, имея в виду то, что в Донбассе будут глушить украинскую пропаганду.

Ранее своими заявлениями он не раз демонстрировал ненависть к России. Так, в августе он анонсировал борьбу с Россией в СМИ.

"Войну они собираются заканчивать", - написал телеведущий Максим Назаров.

"Учтите, этот воинственный невменяшка считается одним из главных идеологических советников президента Зеленского... Хорошая презентация нового канала, направленного на диалог с неподконтрольными территориями", - отметил журналист Андрей Манчук.

Позже Потураев попытался отыграть назад. Он сказал, что это было сказано с юмором. Но его слова свидетельствуют о подспудных намерениях украинской власти.

"Это к вопросу о том, почему статья четвертая Будапештского меморандума была написана именно в такой редакции", - написал политолог Руслан Бизяев.