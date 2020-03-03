13 Сентября 2020
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75 лет Победы В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Домашняя связь для ветеранов Великой Отечественной войны теперь будет бесплатной

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы, крупнейший в России провайдер цифровых услуг ПАО "Ростелеком" решил подарить ветеранам Великой Отечественной войны бесплатную связь с близкими. Таким образом, с 1 мая 2020 г. для них и жителей блокадного Ленинграда будет отменена плата на междугородние и городские звонки с стационарного телефона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Ростелеком" в Челябинской области, информацию огласил президент самой компании Михаил Осеевский. На заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ, он попросил органы власти помочь составить корректные списки адресов проживания всех ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

На данный момент компания обслуживает более 13 млн стационарных телефонов по всей стране и, по словам директора ПАО "Ростелеком", домашние телефоны все еще востребованы многими гражданами страны и, в особенности, людьми старшего поколения.

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Домашняя связь для ветеранов Великой Отечественной войны теперь будет бесплатной

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Теги: телефон, ветераны, "Ростелеком"



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