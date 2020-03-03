13 Сентября 2020
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Ялтинский экономический форум (2016) | Фото: forumyalta2016.tassphoto.com

Ялтинский экономический форум переносится из-за коронавируса – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума с апреля этого года на более поздний срок. Конкретные даты он не назвал. Отметим, ранее из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу COVID-19 был перенесен Сочинский инвестиционный форум.

"Важная информация. Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал в соцсетях Аксенов.

По словам Сергея Аксёнова, причиной переноса форума является эпидемия коронавируса в мире, при этом глава республики особо подчеркнул, что данная мера чисто профилактическая.

"В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать", - добавил глава региона.

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Ялтинский экономический форум переносится из-за коронавируса – Аксенов

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Теги: ялтинский экономический форум, коронавирус, covid-19, сергей аксенов, крым



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