13 Сентября 2020
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Политика В России
оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

ФСБ собирается внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из страны на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

По данным СМИ, поправки решили внести из-за задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах государственной безопасности.

Пресс-служба Госдумы отмечала, что закон не означает "автоматического запрета" на выезд для экс-офицеров. Порядок принятия решений будет установлен ФСБ.

Как пишет "Коммерсантъ", теперь с разрешения ответственного должностного лица экс-работники ФСБ могут поехать к проживающим за границей родителям, посетить места захоронения членов семьи, отправиться в командировку по новому месту работы и принять участие в официальных спортивных соревнованиях.

При этом нововведения не будут распространяться на людей, которые считаются носителями секретной и особой секретной информации.

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ФСБ собирается внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

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Теги: фсб, выезд за рубеж, бывшие сотрудники



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