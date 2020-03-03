ФСБ собирается внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из страны на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

По данным СМИ, поправки решили внести из-за задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах государственной безопасности.

Пресс-служба Госдумы отмечала, что закон не означает "автоматического запрета" на выезд для экс-офицеров. Порядок принятия решений будет установлен ФСБ.

Как пишет "Коммерсантъ", теперь с разрешения ответственного должностного лица экс-работники ФСБ могут поехать к проживающим за границей родителям, посетить места захоронения членов семьи, отправиться в командировку по новому месту работы и принять участие в официальных спортивных соревнованиях.

При этом нововведения не будут распространяться на людей, которые считаются носителями секретной и особой секретной информации.