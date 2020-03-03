13 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
класс, школа, благотворительная программа (2019) | Фото: Транснефть - Сибирь

СМИ сообщили о госпитализации 25 школьников в Москве с ожогом роговицы глаза

25 учащихся одной из столичных школ накануне обратились в офтальмологическое отделение – у них, якобы, диагностировали "термический ожог роговицы". Дети жаловались на боль и резь в глазах. Речь идет о первоклассниках, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, в одном из кабинетов накануне весь день работала кварцевая лампа, она предназначена для антибактериальной обработки.

Детям оказали помощь и отпустили по домам, начато разбирательство. 

Между тем, аналогичный случай произошел два дня назад в абаканской школе. Там кварцевая лампа на протяжении четырех уроков работала в кабинете, где занимались второклассники – к врачам обратились десять детей.

В городском управлении образования заявили, что лампа работала, чтобы очистить помещение от бактерий и инфекций, передающихся воздушно-капельным путём. Однако по техническим характеристикам в присутствии людей её включать запрещено. При этом о ЧП в абаканской школе чиновники узнали не от педагогов, а от родителей, передает радиостанция "Говорит Москва".

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СМИ сообщили о госпитализации 25 школьников в Москве с ожогом роговицы глаза

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Теги: кварцевание, кварцевая лампа, ожог роговицы глаза



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