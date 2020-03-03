Ветеран свердловского хоккея: теперь у "Автомобилиста" нет права на ошибку

Екатеринбургский "Автомобилист" не слишком удачно начал борьбу за Кубок Гагарина. В понедельник в первом матче 1/4 финала Восточной конференции команда на родном льду уступила новосибирской "Сибири" со счетом 0:2.

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею, старший тренер команды мастеров ХК "Автомобилист" с 1982 по 1987 годы Альберт Федоров считает, что в этой игре уральцам не хватило заброшенных шайб.

"Если не забиваешь ни одного гола - как тогда выигрывать? Да, вратарь (Якуб Коварж, - прим.) пропустил легкую шайбу, но в дальнейшем выручал. Но раз ничего не забиваем... Можно говорить, что не было Анатолия Голышева, Павла Дацюка - это серьезные потери. Но другие должны играть, особенно иностранцы, у которых баснословные контракты", - рассказал Накануне.RU Альберт Федоров.

По его мнению, теперь у "Автомобилиста" нет никакого права на ошибку.

"Если завтра команда проиграет - судьба серии может быть решена. Нет уверенности, что мы постоянно терзаем оборону соперника и вот-вот забьем. Но команде по силам исправить ситуацию, нужно поработать над игрой в большинстве", - уверен эксперт.

Перед началом сезона главный тренер Андрей Мартемьянов заявлял, что акцент команда сделает именно на плей-офф. В руководстве клуба признавались, что рассчитывают на помощь воспитанника свердловского хоккея Павла Дацюка, вернувшегося в Екатеринбург в прошлом году. Однако первый матч-плей-офф он пропустил из-за повреждения.

"Будем надеяться, что завтра он будет играть. Мне очень нравится, как играет Георгий Белоусов, и в паре с Дацюком они должны показать себя. Думаю, что если "Автомобилист" завтра одержит победу, то "Сибирь" пройти удастся. Настрой у команды виден, есть хорошие скорости, но все решают хоккейные нюансы: последняя точная передача, точный бросок", - заключил ветеран свердловского хоккея.

Второй матч 1/4 финала Восточной конференции состоится завтра в Екатеринбурге. После этого серия переместится в Новосибирск.