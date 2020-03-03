На аукцион по строительству пермской художественной галереи поступила одна заявка

В Пермском крае завершился прием заявок на торги по разработке проектно-сметной документации и строительству здания Пермской государственной художественной галереи, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс был объявлен краевым министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на аукцион поступила только одна заявка. Информации о компании, подавшей заявку, на сайте нет. Сейчас закупка находится на этапе работы комиссии.

Как сообщает "Ъ",со ссылкой на данные "Сбербанк-АСТ", заявка поступила от столичной компании "РСК-Ренессанс". Компания зарегистрирована в Москве с 2017 г. и принадлежит ее гендиректору Валерию Агееву. У организации есть лицензия Минкульта РФ на работы по сохранению объектов культурного наследия РФ. Выручка в 2018 году - 166 млн руб, чистая прибыль - 2, 8 млн руб.

Компания получила госконтракты в 2018 и 2019 годах на общую сумму свыше 1 млрд руб. Большинство из них — по реконструкции здания Новосибирского театра оперы и балета (786 млн руб.), а также по ремонту зданий Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Начальная цена контракта составляет 4,1 млрд руб. За эти деньги исполнитель будет обязан разработать проектно-сметную документацию и возвести объект на территории завода им. Шпагина. В новом пятиэтажном здании должны появиться 15 экспозиционных разделов, образовательный центр, библиотеку, научный архив, многофункциональные залы, а также кафе и магазин.

Завершить строительство организация должна в 2023 г.

Отметим, что конкурс на поиск подрядчика проходит уже второй раз. В первый - не нашлось желающих.