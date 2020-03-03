Судно с плавучим космодромом "Морской старт" следует в Россию

Гонконгское судно Xin Guang Hua, транспортирующее стартовую платформу Odyssey космического проекта "Морской старт", следует в Россию.

По данным портала мониторинга движения судов vesselfinder.com, Xin Guang Hua вышло из порта Лонг-Бич (США). 28 марта оно должно прибыть в Славянку на побережье Приморского края, пишет Regnum.

Как сообщалось, поселок Славянка, который находится в 80 км от границы с КНДР,станет новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт".

Перебазировать платформу из Калифорнии хотят для проведения пусков ракеты "Союз-5 light". Как пояснил источник, на территории США новые пуски практически невозможны.

Дело в том, что межправсоглашение России и США касается только российско-украинских ракет "Зенит", которые не производятся с 2014 года. Для запуска других ракет требуется новое соглашение с США, оно предполагает раскрытие технической документации, а Россия на это не пойдет.