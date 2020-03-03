Обжалован приговор депутату заксобрания Прикамья, который получил срок за организацию "покушения" на себя

В Прикамье адвокат депутата краевого заксобрания Ильи Кузьмина, который получил срок за "покушение" на самого себя, обжаловал вердикт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. На время следствия он арестован. Согласно приговору суда, политик наказан тремя годами колонии общего режима.

Жалоба защитника Кузьмина зарегистрирована в Соликамском городском суде 2 марта. Дата рассмотрения не назначена.