Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP

Три российских теннисиста впервые в истории вошли в топ-15 рейтинга ATP. Обновлённый рейтинг был представлен накануне.

Удерживать лидерство продолжает серб Новак Джокович с 10 тыс. 220 очками. Следом за ним идёт испанец Рафаэль Надаль (9 тыс. 850 баллов). В тройку лучших ворвался австриец Доминик Тим (7 тыс. 45), опередивший швейцарца Роджера Федерера (6 тыс. 630).

Лучший из россиян Даниил Медведев находится на 5-й позиции (5 тыс. 890). Андрей Рублев находится на 14-й строчке рейтинга (2 тыс. 234), Карен Хачанов — на 15-й (2 тыс. 120).