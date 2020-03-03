13 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Логотип всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. (2020) | Фото: РБК/Презентация &quot;ИМА-консалтинг&quot; для ЦИК

Стали известны слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!", передает РБК.

Два источника в ЦИКе и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили изданию, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. Дизайн разрабатывало PR-агентство "ИМА-консалтинг". Источник в этом агентстве подтвердил, что компания действительно разработала дизайн для кампании общероссийского голосования. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

Логотип всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. |Фото: РБК/Презентация

Издание приводит описание визуального оформления: динамичная форма логотипа "олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию". Лаконичные формы логотипа указывают на официальный статус голосования, призывают к ответственному и осознанному подходу к мероприятию, а стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян.

Разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года также занималось "ИМА-консалтинг", которое выиграло творческий конкурс ЦИК. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб.

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Стали известны слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: голосование, поправки в конституцию, цик, логотип, слоган



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