13 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
скорая помощь больница выжившей (2010) | Фото: kinoifilm.ru

Госпитализированы четверо южноуральцев, вернувшихся из Италии

Четверо южноуральцев, вернувшихся из Италии, госпитализированы с признаками ОРЗ. Сейчас они находятся в отдельных боксах. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас под наблюдением на предмет коронавирусной инфекции находилось 676 человек и за последнюю неделю в связи с изменением эпидемиологической ситуации мероприятия распространились ещё на три территории. На сегодняшний день мы такие же мероприятия, как по гражданам КНР и нашим гражданам, вернувшимся из Китая, проводим в отношении граждан, вернувшихся из Южной Кореи, Ирана и Италии", - рассказала она.

Так, под наблюдением находится 269 граждан КНР, трое граждан Кореи и 11 граждан Ирана, а также 25 челябинцев, которые вернулись из Кореи и Италии.

"Они взяты под медицинское наблюдение. Мы проводим все мероприятия в том же объеме, в котором мы проводили в отношении граждан КНР", - подчеркнула она.

За последние три дня в регионе выявлено четыре случая ОРЗ у тех, кто вернулся из Италии. Они все госпитализированы. Среди них молодая пара находятся в отдельном боксе, ещё два человека в отдельных боксах.

Также принято решение расширить обследование на коронавирусную инфекцию на все тяжёлые формы пневмонии, даже если граждане не выезжали из России, а также на всех мониторируемых амбулаторных больных.

Так, за прошедшую неделю обследовано 142 человека.

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Госпитализированы четверо южноуральцев, вернувшихся из Италии

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Теги: коронавирус, италия, госпитализация



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