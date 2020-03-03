Жители ХМАО и ЯНАО смогут купить жилье по льготной ипотеке под 2,7%

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в России стартует новая льготная ипотека под 2,7% годовых. Возможностью могут воспользоваться жители ЯНАО и ХМАО, а приобрести жилье или землю под строительство жители северных областей смогут только в пригороде или на территориях, включенных программой в состав сельских.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе федеральной компании "Этажи", такое решение было принято Минсельхозом, с целью сократить отток жителей сел. Более того, разница между льготной и рыночной ставкой будет компенсирована государством, а первые выдачи ипотеки планируются уже в марте этого года.

"Естественно, в этом году мы ожидаем существенное повышение спроса и увеличение количества межрегиональных сделок по приобретению недвижимости в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и пригороде Тюмени", - отметил Андрей Лесин, директор компании "Этажи" в Сургуте.

По заверениям экспертов, самой востребованной для жителей Югры и Ямала является недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Краснодарском крае. Таким образом, в Санкт-Петербурге под сельскую ипотеку попадут около 37 новых жилых комплексов, рассказывает Илья Паршиков, эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" в Санкт-Петербурге. По его словам, квартиры в этих комплексах уже сегодня пользуются большой популярностью.

Что касается Тюмени, то в программу не будет включен только городской округ, однако пригород открыт как для приобретения дома, так и земли под строительство частной собственности. В список сельских территорию вошел и город Заводоуковск. В Краснодарском крае под "сельскую ипотеку" попало целых 1600 населенных пунктов у Новороссийска и Краснодара, а также территорий, расположенных около курортов, таких как Анапа, Геленджик, Сочи, Адлер, Туапсе, Красная поляна. Как сообщил Накануне.RU директор компании "Этажи" в Новом Уренгое Андрей Коник, чем больше людей из округа узнают о программе, тем выше их интерес относительно Краснодарского края. Так уже сейчас готовятся подборки объектов для нескольких клиентов в рамках сельской ипотеки.

По словам Александра Иванова, аналитика федеральной компании "Этажи", в перечень сельских территорий попало много населенных пунктов, расположенных на Черноморском побережье, в пригороде Краснодара и Питера, а жители ХМАО и ЯНАО смогут получить не только землю под застройку или дома, но и квартиры в новых жилых комплексах.