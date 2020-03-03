В Омске осудили женщину, которая в пьяном виде насмерть закормила булочкой свою маленькую дочь

В Омске 11 лет в колонии общего режима дали 28-летней Светлане Мирзоевой, которая в пьяном виде убила собственную дочь.

9 мая прошлого года, Светлана отмечала День Победы и изрядно была навеселе. Она увидела, что ее дочка, которой был 1 год 10 месяцев, кушала булочку и накрошила. Разъяренная женщина стала насильно толкать в рот ребенку булочку и собранные с пола крошки.

В результате действий матери девочка задохнулась, сообщили Накануне.RU в СКР.

Тело ребенка вынес из квартиры сожитель женщины и где-то спрятал. Где именно - не удалось узнать до сих пор, так как мужчина через 10 дней умер от алкогольной интоксикации.

Соседи, которые заметили пропажу ребенка, обратились в полицию. Начались допросы и следственные действия. Силовики установили, что к убийству причастна мать девочки. Женщина до последнего говорила, что дочку убил сожитель, однако следователи сумели доказать обратное.

"Семья осужденной состояла на профилактических учетах как неблагополучная, в связи с чем по результатам следствия в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", - добавили в СКР.