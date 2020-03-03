Самолет, летевший в Москву, сел на запасном аэродроме в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Хабаровска совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом Владивосток – Москва, из-за сообщения о бомбе.

На борту лайнера авиакомпании "Аэрофлот" 167 человек, из них 14 членов экипажа. Сейчас на месте работают экстренные службы. Багаж и пассажиры пройдут дополнительный осмотр, сообщил РИА Новости представитель хабаровского аэропорта.

Уточняется, что экипаж принял решение о посадке судна на запасном аэродроме в Хабаровске.