13 Сентября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Специалисты по кибербезопасности начали расследование вброса фейков про заражение москвичей коронавирусом

Компания по борьбе с киберугрозами Group-IB собирается заняться расследованием вбросом фейковых новостей о масштабном заражении москвичей коронавирусом. Об этом сообщается на сайте компании.

Генеральный директор Group-IB илья Сачков сказал: "С помощью технологий графового анализа данных был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др.".

По данным Group-IB, было зафиксировано  более 9,5 тыс. постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты компании начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.

"Предположительно, цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей. Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом", - говорится в сообщении компании.

Напомним, накануне стало известно о госпитализации в столице мужчины, вернувшегося из Италии с коронавирусом COVID-19. В больницу или под наблюдение помещены также люди, с которыми он общался.

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Специалисты по кибербезопасности начали расследование вброса фейков про заражение москвичей коронавирусом

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Теги: вброс, фейковые новости, коронавирус в москве, коронавирус, covid-19



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